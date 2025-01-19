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ВС РФ начали бои с ВСУ на подступах к Великой Новоселке

Российские военные вступили в бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на подступах с северной и западной сторон к населенному пункту Великие Новоселки, пишет ТАСС .

В силовых структурах России отметили, что данный населенный пункт — последний крупный укрепрайон ВСУ на южно-донецком направлении.

Военные ВС РФ продолжают достигать поставленных задач на специальную военную операцию. Ежедневно они продвигаются на поле боя и улучшают свои позиции.

Ранее российские военные освободили от присутствия представителей киевского режима населенный пункт Ясеновое, который находится в Донецкой Народной Республике.