ВС РФ и ВСУ вступили в борьбу за шахту «Торецкая»

Российские войска развернули активные боевые действия в Часовом Яре за стратегическую возвышенность в центре, параллельно атакуя последний значимый оборонительный рубеж Торецка (бывший Дзержинск — ред.) — шахту «Торецкая», что подтверждается сообщениями в военных каналах обеих сторон, об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной, пишет «Политика Страны» .

В северо-западном секторе Торецка зафиксировано продвижение российских сил. Под их контролем находится практически весь город, за исключением небольшой территории частной застройки около террикона шахты «Фомиха».

Военный эксперт отмечает, что занятие этих позиций может открыть путь в тыл Константиновки и создать плацдарм для возможного наступления на Краматорск.

ВСУ вынуждены планомерно отступать, сохраняя контроль лишь над малой частью района. Ситуация также осложняется в районе Константиновки, где происходит аналогичное перемещение позиций. Удержание основной территории города становится все более проблематичным из-за сложившихся обстоятельств.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике.