Минобороны РФ: освобожден населенный пункт Украинка в ДНР
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Подразделения группировки войск «Центр» освободили от украинских формирований населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военнослужащие разгромили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Славянка, Дзержинск, Нововасилевка, Тарасовка, Воздвиженка, Барановка, Лысовка, Петровка, Петропавловка, Новоелизаветовка в ДНР.
Украинская армия потеряла более 560 военнослужащих. Также противник лишился немецкого танка Leopard, 4 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 6 оружий артиллерии.
Кроме того, российская армия продвинулась в городе Торецке (бывший Дзержинск), Часовом Яре и Нововасилевке в Донецкой Народной Республике. ВС РФ заняли новые территории около Елизаветовки, Зеленого, Зверевого и Котлиного под Покровском.