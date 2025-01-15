сегодня в 12:55

Подразделения группировки войск «Центр» освободили от украинских формирований населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие разгромили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Славянка, Дзержинск, Нововасилевка, Тарасовка, Воздвиженка, Барановка, Лысовка, Петровка, Петропавловка, Новоелизаветовка в ДНР.

Украинская армия потеряла более 560 военнослужащих. Также противник лишился немецкого танка Leopard, 4 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 6 оружий артиллерии.

Кроме того, российская армия продвинулась в городе Торецке (бывший Дзержинск), Часовом Яре и Нововасилевке в Донецкой Народной Республике. ВС РФ заняли новые территории около Елизаветовки, Зеленого, Зверевого и Котлиного под Покровском.