В Киеве заявили о значительном продвижении ВС РФ в Торецке и Часовом Яре

Российская армия продвинулась в городе Торецк (бывший Дзержинск), Часовом Яре и Нововасилевке в Донецкой Народной Республике, утверждают украинские осинтеры из проекта DeepState . Войска России также заняли новые территории около Елизаветовки, Зеленого, Зверевого и Котлиного под Покровском (ДНР).

Ранее OSINT-аналитики заявляли, что российские военные взяли стратегически важный Часовярский огнеупорный комбинат и северную часть города. Россияне также смогли пройти вперед на западной части Торецка, за ВС Украины оставалась «меньшая часть Торецка», указывало украинское издание «Страна.ua».

Украинский офицер с позывным Алекс заявлял, что когда Вооруженные силы РФ возьмут под контроль Торецк, то ситуация в Часовом Яре резко ухудшится. В таком случае украинские силы также столкнутся с проблемами при обороне города Константиновка в Краматорском районе ДНР, заявлял боец.

«В Торецке сейчас замесы буквально во всех районах, которые еще под нашим контролем», — заявлял Алекс, чьи слова приводили в украинской прессе.