Минобороны заявило о взятии населенного пункта Тополи под Харьковом

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке. Тополи взяли бойцы группировки войск «Запад».

Накануне военные из группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Российские военные также заняли село Улаклы в ДНР.

17 февраля оборонное ведомство РФ отчиталось об освобождении Фиголевки Харьковской области. Населенный пункт заняли бойцы «Западной» группы войск.

Минобороны докладывало, что ночью февраля над Россией уничтожили 22 украинских беспилотника.