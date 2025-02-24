Российская армия взяла Тополи под Харьковом
Минобороны заявило о взятии населенного пункта Тополи под Харьковом
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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке. Тополи взяли бойцы группировки войск «Запад».
Накануне военные из группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Российские военные также заняли село Улаклы в ДНР.
17 февраля оборонное ведомство РФ отчиталось об освобождении Фиголевки Харьковской области. Населенный пункт заняли бойцы «Западной» группы войск.
Минобороны докладывало, что ночью февраля над Россией уничтожили 22 украинских беспилотника.