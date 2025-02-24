Минобороны: ночью ВС РФ сбили 22 украинских беспилотника над Россией

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Ночью украинские боевики попытались нанести удары по территории России с помощью десятков беспилотников. Атаку противника удалось отразить, сообщает Минобороны РФ.

Российские средства ПВО ликвидировали 22 БПЛА противника за ночь. 16 беспилотников уничтожили над Орловской областью. Три вывели из строя над Брянской.

Еще два беспилотника сбили в Рязанской области. Один БПЛА вывели из строя над Крымом.

Ранее сообщалось, что ночью 23 февраля ВС РФ нанесли по Украине удары около 200 беспилотниками типа «Герань».