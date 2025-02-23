Украину атаковали свыше 200 ударных беспилотников

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Прошлой ночью ВС РФ атаковали территорию Украины, всего было использовано более 200 ударных дронов типа «Герань», сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На территории страны гремели взрывы, были слышны звуки стрельбы.

Ранее украинские СМИ писали, что в Киеве зафиксировали пять серий взрывов. Также в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Кроме того, взрывы прогремели в Одесской области. Там поражены объекты энергетики и промышленности.