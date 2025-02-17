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Населенный пункт Фиголевка в Харьковской области перешел под контроль российских сил, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село удалось освободить от подразделений ВСУ благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Запад».

ВС РФ продолжают выполнение поставленных задач в зоне проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что недалеко от Купянска российский военный взорвал толпу солдат ВСУ, швырнув в них противотанковую мину.