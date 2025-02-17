Российский военный взорвал толпу бойцов ВСУ, швырнув в них противотанковую мину

Около харьковского Купянска российский военный столкнулся с четырьмя украинскими бойцами и смог выйти из боя победителем. Военнослужащий ВС РФ подобрался к вражеской землянке и бросил в нее противотанковую мину, после чего бойцы ВСУ погибли от взрыва, сообщает SHOT .

После боя вблизи Купянска четверо украинских военных укрылись в лесопосадке, где их нашли российские аэроразведчики. К землянке противника подбежал один из бойцов 6-й армии, который взял с собой противотанковую мину.

На опубликованных с дрона кадрах видно, как российский штурмовик прибегает к позиции украинцев, после чего бросает в их землянку противотанковую мину. Боец ВС РФ отбегает на несколько метров, после чего в землянке происходит мощный взрыв.

Ранее российские власти Харьковской области сообщали, что жители Купянска вынуждены покидать свои дома из-за обстрелов ВСУ.