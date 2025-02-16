Украинские солдаты на протяжении нескольких дней наносят удары по частному сектору Купянска в Харьковской области Украины. Таким образом боевики хотят заставить мирных жителей уехать из своих домов, которые ВСУ планируют применять для обустройства огневых позиций, рассказали ТАСС в российской военно-гражданской администрации региона.

Украинские войска несколько суток подряд обстреливают дома рядом с микрорайоном Юбилейный в Купянске. Боевики делают это, чтобы люди уехали из собственных домов. Затем они планируют использовать эти здания для обустройства огневых позиций.

При этом свои удары по мирным гражданам боевики украинского режима, сотрудники украинской прокуратуры выдают за обстрелы, которые якобы устроили российские войска. Таким образом Киев намеренно занимается дезинформацией, чтобы привить ненависть к РФ.

Также ВСУ устанавливают артиллерийские орудия в жилых домах. Еще они организовывают хаотичные обстрелы территории Харьковской области, которая освобождена Россией.

Ранее ВС РФ атаковали мост на купянском направлении, сорвав ротацию техники ВСУ.