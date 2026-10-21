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Решение об устном экзамене по истории примут после апробации и обсуждений

Общество

Окончательное решение о введении устного экзамена по истории для девятиклассников будет принято после апробации и обсуждений, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

«По результатам апробации пройдут общественно-профессиональные обсуждения и будут приняты соответствующие решения», — отметили в ведомстве.

Экзамен планируется ввести в 2028 году. В октябре–ноябре текущего года его апробируют в ряде регионов России.

Сейчас специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) отрабатывают подходы к введению экзамена, проверяют модели заданий и организационные схемы проведения.

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