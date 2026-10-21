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Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Шереметьево сейчас принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Данная мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны изменения в расписании рейсов.

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