сегодня в 05:27

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Шереметьево сейчас принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.