В старейшем заповеднике Хабаровского края вспыхнул пожар

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В заповеднике «Большехехцирский» недалеко от Хабаровска случился пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

Очаг находится на особо охраняемой природной территории, в 2,9 км от рабочего поселка Корфовский Хабаровского района. Площадь возгорания — 10 гектаров.

Предположительно, огонь перешел на заповедник с других земель. К тушению привлечены четыре человека и одна единица техники. Пожар локализован.

«Большехехцирский» — старейший заповедник Хабаровского края, созданный в октябре 1963 года. Его площадь составляет 45 тысяч га.

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