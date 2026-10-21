Приставы взыскивают 10 тыс. рублей штрафов с актера из «Кадетства» Головина

Судебные приставы принудительно взыскивают с актера Александра Головина 10 тысяч рублей по неоплаченным штрафам за нарушения правил дорожного движения, сообщает ТАСС .

В сентябре–октябре 2026 года в отношении актера было открыто четыре исполнительных производства. Три из них касаются неоплаченных в срок штрафов ГАИ на сумму 5 тысяч рублей.

Еще одно производство открыто по материалам, поступившим от МАДИ: сумма принудительно взыскиваемого штрафа и исполнительского сбора по нему также составила 5 тысяч рублей.

Александр Головин — российский актер театра и кино, известный ролями в фильме «Сволочи» и сериале «Кадетство».

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