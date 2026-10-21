Под Варшавой беспилотник упал на территории частного дома
Учебный БПЛА, принадлежащий польскому Военно-техническому институту, упал во дворе частного дома в городе Юзефув Мазовецкого воеводства близ Варшавы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVP3.
Инцидент произошел вечером во вторник. В полицию обратились местные жители, которые услышали громкие звуки. Позже правоохранители выяснили, что упавший аппарат принадлежит Военно-техническому институту в Зеленке.
Представитель полиции отметила, что военные после происшествия убрали БПЛА с частной территории.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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