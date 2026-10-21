Памятник Солженицыну во Владивостоке временно поставили на прежнее место

Снятый для переноса памятник писателю Александру Солженицыну временно возвращен на прежнее место — Корабельную набережную в центре Владивостока, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

В мэрии пояснили, что при выборе места в сквере Веры и Надежды учитывались размеры монумента и благоустройство территории. Однако уже в ходе установки и эксплуатации выяснилось, что габариты скульптурной композиции не полностью соответствуют нынешним пространственным характеристикам сквера: памятник визуально перегружает небольшую рекреационную зону.

Также в администрацию поступали обращения от горожан, которые отмечали, что монумент будет затруднять обзор и использование площадки. Эти моменты стали очевидны на месте после монтажа — на этапе проектирования их невозможно было полностью оценить.

В связи с этим было решено временно вернуть памятник на Корабельную набережную. Параллельно будет доработана площадка в сквере Веры и Надежды. После окончания всех работ монумент поставят в сквер.

Ранее памятник писателю был демонтирован.

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