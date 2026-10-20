В центре Владивостока демонтировали памятник Солженицыну

Памятник писателю Александру Солженицыну, стоявший в центре Владивостока, демонтирован. Его перенесут в новое место, сообщает «Коммерсант» .

В управлении по работе со СМИ мэрии Владивостока отметили, что данная скульптура — не памятник культурного наследия.

«Ее устанавливал не муниципалитет. Но в собственность муниципалитету все же потом передали. Было принято решение перенести ее в сквер Веры и Надежды, как в более подходящее место», — добавили в управлении.

При этом представители мэрии не смогли уточнить сроки установки памятника на новом месте.

Памятник Солженицыну установили в сентябре 2015 года. Это было сделано по инициативе бывшего мэра города Игоря Пушкарева. В 2023 году житель Амурской области Андрей Гук подал иск о демонтаже. Он считает, что скульптура посвящена «спорной фигуре» и не должна быть рядом с памятниками военным подвигам приморцев. Ленинский райсуд Владивостока данный иск отклонил.

В марте этого года мэрия Владивостока решила перенести памятник писателю на основании предложения «руководства Тихоокеанским флотом и ветеранов». Его сочли «неподходящей тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.