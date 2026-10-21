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В Москве в городской черте не обнаружили медведей

Специалисты, проводившие мониторинг природных территорий Москвы, не зафиксировали присутствия медведей в пределах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

С конца лета в некоторых регионах России участились случаи выхода диких животных, особенно медведей, к людям. По последним данным, с весны произошло как минимум 26 смертельных нападений медведей на людей.

Специалисты ведомства регулярно проводят мониторинг природных территорий столицы, и в черте города присутствие медведей не зафиксировано.

В пресс-службе пояснили, что это объясняется потребностями крупных хищников: им необходимы обширные индивидуальные участки, заросшие густой порослью лиственных деревьев, кустарников и трав, а также значительная кормовая база.

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