В аэропорту Шереметьево отменили ограничения

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Аэропорт Шереметьево в Москве вновь работает без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

В авиагавани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Шереметьево принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений в воздушном пространстве.

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