сегодня в 07:15

Переменная облачность и слабый ветер будут днем 21 октября в Московском регионе

В среду, 21 октября, в Москве и области установится сухая погода с переменной облачностью. В дневные часы температура воздуха в столичном регионе поднимется до 11–13 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Дождей синоптики не прогнозируют. Скорость восточного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В темное время суток столбики термометров покажут от одного до трех градусов выше нуля.

Ночью также сохранится переменная облачность. Осадков не будет. Ожидается слабый восточный ветер.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.