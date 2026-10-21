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Переменная облачность и слабый ветер будут днем 21 октября в Московском регионе

Общество

В среду, 21 октября, в Москве и области установится сухая погода с переменной облачностью. В дневные часы температура воздуха в столичном регионе поднимется до 11–13 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дождей синоптики не прогнозируют. Скорость восточного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В темное время суток столбики термометров покажут от одного до трех градусов выше нуля. 

Ночью также сохранится переменная облачность. Осадков не будет. Ожидается слабый восточный ветер.

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