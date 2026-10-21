Россияне массово судятся с соседями из-за запаха сигарет в подъездах и квартирах

В России существенно возросло число обращений в суд с исками к жильцам многоквартирных домов, которые курят в собственном жилье или на балконах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управляющего партнера юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко для агентства РИА Недвижимость.

По его оценкам, количество подобных споров увеличилось в разы. Если в прошлые годы профильные юристы вели около одного дела в год, то в настоящее время новые материалы приходят каждый месяц, а за неполный 2026-й компания приняла в работу уже 15 обращений.

Головченко связывает такую динамику с широким освещением проблемы в прессе, постепенным ужесточением законодательства против табака и растущим вниманием людей к экологии жилья. Он подчеркнул, что суды в последние годы выработали четкую практику, позволяющую взыскивать компенсацию морального вреда за чужой дым.

Юрист адвокатского бюро «Де-юре» Дарья Александрова уточнила, что реальный объем компенсации за просачивающийся в квартиру дым составляет от 5 до 20 тыс. рублей. Претензии на сотни тыс. суд, как правило, урезает до разумных значений, хотя завышенные запросы не мешают ходу разбирательства.

Специалисты советуют жильцам требовать не только материальной выплаты, но и официального запрета на курение в виде, нарушающем право соседей на чистый воздух, используя иск как рычаг влияния на нарушителя. В качестве доказательств для суда юристы рекомендуют собирать акты управляющих компаний и ТСЖ, данные экспертиз вентиляции и воздуха, медицинские справки о реакции организма на дым, переписку, показания свидетелей, а также фото- и видеоматериалы.

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