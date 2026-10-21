Втрое дешевле европейских: россияне массово скупают квартиры на колесах из КНР

В России зафиксирован стремительный рост интереса к покупке двухэтажных кемперов китайского производства. За прошедший год такие машины стали популярнее на 300%, сообщает Telegram-канал Baza .

Автомобильные эксперты связывают ажиотаж вокруг жилья на колесах с активным развитием внутреннего туризма по России. Использование подобного транспорта позволяет путешественникам существенно сократить расходы на проживание в отелях, свободно менять маршруты поездок и не зависеть от нестабильного расписания авиарейсов с регулярными переносами вылетов.

За последние два года китайские автопроизводители существенно нарастили выпуск туристических домов на колесах. Они ориентируют значительную долю экспорта на российский рынок. Сейчас отечественным покупателям доступно для заказа свыше 50 разнообразных модификаций кемперов из КНР.

Привлекательность китайских вариантов обусловлена и трехкратной разницей в стоимости по сравнению с европейской продукцией. Базовые модели экономкласса из Китая продаются в диапазоне от 2 до 5 млн рублей, тогда как европейские аналоги стартуют от 6–7 млн и нередко преодолевают отметку в 10–15 млн. В люксовой категории ценники на эксклюзивные кемперы могут начинаться от 50 миллионов рублей.

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