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Спецпосланник США Уиткофф вылетел в Петербург для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел из норвежской столицы Осло и держит курс в Санкт-Петербург. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио агентству Reuters. Данные о скором прибытии зарубежного представителя официально подтвердили и в Кремле.

20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провел в Осло переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе совместного общения с прессой премьер-министр Норвегии объявил, что 21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Санкт-Петербург ради личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации Гар Стере, представитель Вашингтона рассчитывает передать российской стороне наработанные мирные инициативы по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине. Зеленский со своей стороны подчеркнул, что ключевой его целью остается организация трехстороннего переговорного процесса на высшем уровне.

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