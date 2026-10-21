МГУ ввел 2-недельный карантин на юрфаке из-за кори
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На юридическом факультете МГУ у студента обнаружили корь. Корпус закрыли на карантин, сообщает Mash.
Ограничительные меры будут действовать в период с 21 октября по 3 ноября. На это время всех учащихся перевели на дистанционный формат занятий.
Как рассказали сами студенты, поводом послужила медицинская справка с подтвержденным инфекционным диагнозом, которую предоставил в учебную часть один из магистрантов. В руководстве университета факт введения карантинных ограничений официально подтвердили.
Подобные противоэпидемические меры вводятся в вузе не впервые за текущий год. Ранее из-за распространения кори лекции и семинары переводили в удаленный режим на срок от одной до двух недель.
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