Спецпосланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург
Фото - © Гавриил Григоров/РИА Новости
Специальный посланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. У него пройдут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Встречать Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге планирует спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев.
Ночью корреспондент Axios сообщал, что спецпосланник президента США собирается обсудить в РФ предложения по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры могут организовать как в трехстороннем формате (Москва, Киев, Вашингтон), так и с привлечением иных государств.
Задача приезда — развить прогресс в отношениях с ЕС и Украиной. Уиткофф попробует проложить путь к прямым двусторонним и более широким переговорам.
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