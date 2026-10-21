USD
Доллар США
82,89
0.05 %
EUR
Евро
93,04
-0.20 %
CNY
Китайский Юань
12,37
-0.13 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,57
0.05 %

Спецпосланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург

Политика
Гавриил Григоров

Фото - © Гавриил Григоров/РИА Новости

Специальный посланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. У него пройдут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Встречать Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге планирует спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев.

Ночью корреспондент Axios сообщал, что спецпосланник президента США собирается обсудить в РФ предложения по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры могут организовать как в трехстороннем формате (Москва, Киев, Вашингтон), так и с привлечением иных государств.

Задача приезда — развить прогресс в отношениях с ЕС и Украиной. Уиткофф попробует проложить путь к прямым двусторонним и более широким переговорам.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.