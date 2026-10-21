Спецпосланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург

Специальный посланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. У него пройдут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

Встречать Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге планирует спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев.

Ночью корреспондент Axios сообщал, что спецпосланник президента США собирается обсудить в РФ предложения по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры могут организовать как в трехстороннем формате (Москва, Киев, Вашингтон), так и с привлечением иных государств.

Задача приезда — развить прогресс в отношениях с ЕС и Украиной. Уиткофф попробует проложить путь к прямым двусторонним и более широким переговорам.

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