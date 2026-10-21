СМИ: Уиткофф представит России предложение о трехсторонних переговорах

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует обсудить в России предложения по урегулированию украинского конфликта — как в трехстороннем формате (Москва, Вашингтон, Киев), так и с участием других сторон. Об этом заявил корреспондент Axios и 12-го канала израильского ТВ Барак Равид, сообщает ТАСС .

Цель визита — развить прогресс в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и проложить путь к прямым двусторонним и более широким многосторонним переговорам.

Зять американского лидера Джаред Кушнер на этот раз не полетит вместе с Уиткоффом лично — он заболел гриппом и будет участвовать в консультациях дистанционно.

Источник журналиста сообщил, что консультации 20 октября в Осло с участием Уиткоффа, украинской делегации и представителей Европы охватили элементы всеобъемлющей мирной концепции. Среди них — долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план экономического восстановления после завершения конфликта, а также «более широкая европейская архитектура безопасности для прочной стабильности». По данным чиновника, между США, Украиной и Европой сложилось «тесное взаимопонимание на рабочем уровне» относительно дальнейших шагов.

Киев, по словам источника, «выдвинул новые идеи и предложения, которые были подробно обсуждены». Стороны достигли «значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

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