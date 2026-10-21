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Все затянуло дымом: склад полыхает в Красногорске — видео

В Путилкове в Красногорске вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщают msk1.ru и « МК: срочные новости ».

По предварительным данным, возгорание произошло на складе. На опубликованном видео показаны полыхающие помещения.

Языки открытого огня пробиваются сквозь конструкции. Над очагом возгорания поднимается огромный столб густого темно-серого дыма.

Дым от пожара поднялся высоко в небо — на уровень верхних этажей расположенных неподалеку жилых высоток. На общих планах с большого расстояния заметно, как плотный темный шлейф растянулся над городскими кварталами. Его видно из соседних районов.

Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали. Причина возгорания неизвестна.

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