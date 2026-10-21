Вспотевший ребенок быстрее простужается? Педиатр развеял популярный миф

Вспотевший на осенней прогулке ребенок не обязательно из-за этого простудится, но мокрая одежда может быстро охладить его после остановки. Почему не стоит кутать детей в несколько слоев и как одевать их по погоде, рассказал РИАМО врач-педиатр, гематолог консультативного отделения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Корсунов.

«Простуду вызывают вирусы, а не пот и не холод. Без контакта с вирусом ребенок не заболеет, сколько бы он ни потел. Но связь не совсем мифическая: есть данные, что переохлаждение может ухудшать местную защиту слизистой носа. Если вирус уже рядом, замерзший человек может заболеть с большей вероятностью. Поэтому мокрый и озябший после прогулки ребенок не обречен на ОРВИ, но лучше его переодеть в сухое», — пояснил Корсунов.

По его словам, гораздо сильнее на заболеваемость влияют другие факторы: детский коллектив, закрытые непроветренные помещения, немытые руки.

Нужно ли одевать ребенка на слой теплее, чем взрослого?

Это правило работает только для младенцев, подчеркнул педиатр, особенно когда они лежат в коляске или сидят в слинге и не двигаются. Им действительно нужен один дополнительный слой.

«Ребенку, который ходит и бегает, это правило не подходит. Дошкольник на площадке двигается намного больше мамы на скамейке, поэтому его можно одевать так же, как взрослого, а в активной игре иногда даже легче. Ориентироваться стоит на активность, а не на возраст», — пояснил Корсунов.

Если ребенок постоянно переходит от покоя к беготне, лучше всего работает многослойность:

Нижний слой отводит влагу от тела. Лучше синтетическое термобелье или шерсть, а не хлопок, так как он впитывает пот и долго остается мокрым.

Средний слой утепляет: флиска или тонкий свитер — его можно снять или расстегнуть.

Верхний слой защищает от ветра и воды. Осенью непромокаемая куртка и штаны нужны почти всегда, ведь дети садятся в лужи и на мокрые качели. Мокрая одежда отнимает тепло быстрее, чем любой ветер.

«Шапка нужна при ветре, сырости и похолодании, а младенцам раньше, чем детям постарше. Вместо шарфа я советую снуд или манишку: шарф может зацепиться за горку или качели. Обувь должна быть непромокаемой, а носки сухими, потому что мокрые ноги мерзнут быстрее всего», — заключил педиатр.

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