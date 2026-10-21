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Российские войска ударили по складу в Полтаве и подстанции «Нивки» в Киеве

Российские войска ночью провели комбинированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по ключевым объектам тылового обеспечения, портовой инфраструктуре и энергетическим узлам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Под удары попали транспортно-логистические узлы, электроподстанции, питающие военные предприятия, морской транспорт, привлеченный к выполнению задач в интересах ВСУ.

В Полтаве удар нанесли по крупному складскому комплексу. Там хранились запасы дальнобойных беспилотников противника.

В Киеве выведена из строя электроподстанция ПС-330 «Нивки». Она снабжала электричеством логистические базы и заводы украинского военно-промышленного сектора.

Помимо наземных целей, во время морского перехода по направлению к одесскому порту точным попаданием поврежден сухогруз. Он перевозил партию грузов военного назначения для нужд украинской армии.

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