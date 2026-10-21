USD
Доллар США
82,89
0.05 %
EUR
Евро
93,04
-0.20 %
CNY
Китайский Юань
12,37
-0.13 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,57
0.05 %

Российские войска ударили по складу в Полтаве и подстанции «Нивки» в Киеве

Спецоперация
Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска ночью провели комбинированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по ключевым объектам тылового обеспечения, портовой инфраструктуре и энергетическим узлам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Под удары попали транспортно-логистические узлы, электроподстанции, питающие военные предприятия, морской транспорт, привлеченный к выполнению задач в интересах ВСУ.

В Полтаве удар нанесли по крупному складскому комплексу. Там хранились запасы дальнобойных беспилотников противника.

В Киеве выведена из строя электроподстанция ПС-330 «Нивки». Она снабжала электричеством логистические базы и заводы украинского военно-промышленного сектора.

Помимо наземных целей, во время морского перехода по направлению к одесскому порту точным попаданием поврежден сухогруз. Он перевозил партию грузов военного назначения для нужд украинской армии.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.