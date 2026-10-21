Новогодняя закупка: какие продукты можно приобрести к празднику уже в октябре

Подготовку к новогоднему столу стоит начинать уже в октябре: речь не о полной закупке продуктов, а о грамотном планировании, которое поможет избежать лишних трат и декабрьской суеты, сообщила РИАМО шеф-повар, эксперт по фуд-дизайну и продвижению проектов в сфере общепита Александра Варакута.

Ежегодно перед праздниками повышается спрос на некоторые категории продуктов и часто растет цена, поэтому в октябре стоит обратить внимание на то, что можно долго хранить без потери качества. Креветки, кальмары и замороженную красную рыбу можно приобрести заранее, если есть место в морозилке: они потом идут в канапе, салаты, тарталетки и брускетты. Важно выбирать продукцию в заводской упаковке, следить за количеством ледяной глазури, сроком годности и условиями хранения, избегая признаков повторной заморозки.

«Икра в этом году дорожает быстрее обычного: цена за килограмм уже превысила 15 тыс. рублей, а с полок некоторых магазинов она исчезла из-за рекордно низкого вылова лососевых. Икра хорошо переносит заморозку, поэтому ее можно найти по доступной цене и порционно заморозить: хранить такую икру можно до 3–4 месяцев при температуре не выше минус 18 градусов», — отметила Варакута.

По ее словам, в закусках икру также можно заменить другими морепродуктами, например, слабосоленой форелью или икрой масаго и палтуса.

«Оливки, маслины, каперсы, маринованные огурцы, консервированный горошек, кукуруза и вяленые томаты смело можно включать в октябрьский список покупок: они имеют долгий срок хранения и используются не только в традиционных новогодних салатах, но и в праздничных закусках. Главное — проверяйте срок годности, целостность упаковки и условия хранения», — добавила шеф-повар.

Она сказала, что орехи и сухофрукты можно закупить заранее, но хранить их нужно в герметичной упаковке, вдали от тепла и света, а для длительного хранения лучше использовать холодильник, чтобы они не прогоркли.

Куриное филе, индейку, говядину и другие виды мяса Варакута не советует покупать заранее: лучше приобрести их в декабре и использовать на новогоднем столе охлажденное мясо, а не заморозку. Охлажденную рыбу, деликатесы, сыры и скоропортящиеся продукты тоже стоит оставить на последние дни перед праздником.

С чего начать?

Начинать подготовку, по мнению специалиста, стоит не с покупок, а с составления меню: если планируются 3–5 видов закусок, пара салатов и горячее, стоит подобрать их так, чтобы одни и те же продукты использовались в нескольких блюдах. Такой подход помогает сократить количество остатков и оптимизировать бюджет.

«Экономия на новогоднем столе — это не покупка самых дешевых продуктов, а грамотное меню, правильное хранение и разумное распределение бюджета: покупать стоит только то, что действительно понадобится, хорошо хранится и выгодно по цене», — заключила собеседница

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