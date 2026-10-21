Отличник и ничего больше: как феномен «идеального школьника» разрушает детство

Бывает, что ребенок отлично учится, но не хочет делать ничего другого. Это может быть синдром «успешного отличника», который говорит об эмоциональном истощении, сообщила РИАМО практикующий детский психолог и клинический психолог Надежда Махмутова.

По ее словам, у таких детей смещается мотивация: на первое место выходит желание получить оценку, похвалу, не расстроить родителей, избежать наказания или чувства вины. А внутренняя мотивация уходит далеко на задний план. То есть, закончив учебу на 5+, ребенок ничем больше заниматься не хочет, и это не лень.

«Обычная лень выглядит так — ребенок не хочет делать уроки или убирать комнату, но у него есть силы и желание на то, что ему действительно интересно: залипать в телефоне, гулять с друзьями, рисовать, играть. У него есть энергия на жизнь. Эмоциональное истощение – это другое: ребенок „не хочет ничего“ глобально. У него пропал интерес даже к тому, что он раньше любил. Наблюдаются хроническая усталость, вялость, проблемы со сном, частые соматические жалобы — болит голова, живот перед школой», — объяснила Махмутова.

Когда ребенок годами ориентируется только на то, что оценивают учитель и родители, его собственный внутренний компас перестает работать. На вопрос «Чего ты хочешь?» или «Какая еда/фильм/одежда тебе нравится?» такие дети часто отвечают: «Я не знаю» или «А как надо?». Они привыкли жить по чужому техническому заданию, заключила эксперт.

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