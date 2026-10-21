Заражение крови и нагноение: чем опасно удаление бородавок народными средствами

Известный факт: бородавки — это вирусная инфекция, которая передается контактно-бытовым путем, от одного человека к другому или через предметы общего пользования. Появиться они могут на любых участках кожи, чаще всего на стопах, кистях рук, также часто бывают на лице, локтях, коленях. Внешне бородавки тоже могут отличаться, на стопах они могут быть большими и плоскими.

Поэтому очевидно, что важно соблюдать меры профилактики. После заражения, люди задаются вопросом об избавлении от бородавок. В поисках решения, натыкаются на множество сомнительных способов.

«Существует также масса народных средств для лечения бородавок, о которых я знаю в основном от пациентов. Например, смазать соком растения чистотел, лаком для ногтей, приложить к бородавке картошку или вареный лук, а еще заговоры у бабушек-целительниц. Ни одному из народных способов я следовать не рекомендую, как и пытаться срезать бородавку ножницами или кусачками. Бородавки хорошо кровоснабжаются, при травмировании можно получить кровотечение, попадание бактерий, нагноение бородавки и даже заражение крови», — сказала Авдейкина.

Врач отметил, что медицинские способы не самые приятные, но самые надежные. В детском возрасте предпочтительный метод — криодеструкция — удаление жидким азотом. Еще бородавки удаляют электрокоагулятором или радиоволновым аппаратом с использованием анестезии.

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