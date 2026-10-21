Священник объяснил, кто может стать крестными родителями на самом деле

Наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей Коломацкий в разговоре с РИАМО ответил на частый вопрос прихожан о том, когда нужно крестить ребенка, а также объяснил, кто на самом деле может стать крестными родителями. Раньше детей крестили после восьмого дня, когда им нарекали имя.

По словам священника, есть также обычай крестить после сорокового дня с момента рождения, когда мама после родов первый раз может прийти в храм. Однако следует помнить, что по гражданскому законодательству совершать что-либо с детьми без ведома родителей нельзя.

Крестными родителями у ребенка могут быть прежде всего крещеные и, желательно, воцерковленные люди. Ведь детей крестят по вере их крестных. Это должно быть осознанное решение, поскольку крестные несут равную ответственность с родителями за то, какими христианами будут их крестники.

Причем ответственность включает три составляющие:

Вероучительную — крестные должны научить основам веры;

Молитвенную — они должны молиться за своих крестников;

Нравоучительную — крестные должны быть примером истинно христианской жизни.

Бытует мнение, что ребенку лучше принимать крещение в осознанном возрасте. Но крещение — это рождение человека для духовной жизни, в котором он избавляется от бремени первородного греха и получает Ангела-хранителя, который хранит его от всякого зла.

В чем заключается проклятие первородного греха? В том, что человек бессилен перед злом внутри себя самого. Самые серьезные проступки, за которые бывает стыдно всю жизнь, совершаются сознательно, с полным пониманием, что делаешь неправильно. Но в самый момент совершения греха человек не может себя пересилить. Рабство своим страстям — это и есть следствие первородного греха. Крещение и церковная жизнь позволяют преодолеть в себе зло.

По словам священника, дети очень рано начинают различать добро и зло как в окружающем мире, так и внутри себя. Оставлять ребенка без помощи, которую он получает в церковных таинствах, без Ангела-хранителя, по мнению игумена, не имеет смысла. Ребенку предстоит сложная жизнь, и практически у всех бывает переоценка жизненных ценностей. Если у ребенка есть опыт церковной жизни и молитвы, то это во многом поможет сделать такую переоценку правильно.

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