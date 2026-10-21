К поискам пропавшего в Горном Алтае спасателя привлекли вертолет

В Чемальском районе продолжают искать пропавшего спасателя. Для осмотра местности с воздуха привлечен вертолет марки Robinson, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

На данный момент пешком было обследовано 25 квадратных километров территории, с помощью БАС — 41 квадратный километр. Однако горный рельеф местности и снежный покров глубиной до 30 сантиметров осложняют ход поисковых работ.

К поискам привлечены 85 человек и 23 единицы техники. От МЧС России задействованы 39 человек и 12 единиц техники.

Ранее 39-летний мужчина уехал на пасеку в районе горы Аккая. Вернуться спасатель должен был тем же вечером, но дома так и не появился.

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