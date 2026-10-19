Уехал на пасеку и пропал: в горах на Алтае третьи сутки ищут спасателя

39-летний мужчина уехал на пасеку в районе горы Аккая. Эта местность считается труднодоступной. Вернуться спасатель должен был тем же вечером, но дома так и не появился.

Родные отправились на поиски мужчины. На следующий день они обнаружили его УАЗ в 26 километрах от села Чемал. Следов самого пропавшего не было.

Поиски мужчину продолжаются уже третьи сутки. В понедельник к ним присоединились 35 человек — спасатели, полицейские и добровольцы. К операции привлекли квадрокоптер.

Отмечается, что в районе практически не ловит сотовая связь.

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