Уехал на пасеку и пропал: в горах на Алтае третьи сутки ищут спасателя
Фото - © Telegram-канал SHOT
В горах Алтая, где объявили режим повышенной готовности из-за медведей, ищут бесследно пропавшего спасателя, сообщает SHOT.
39-летний мужчина уехал на пасеку в районе горы Аккая. Эта местность считается труднодоступной. Вернуться спасатель должен был тем же вечером, но дома так и не появился.
Родные отправились на поиски мужчины. На следующий день они обнаружили его УАЗ в 26 километрах от села Чемал. Следов самого пропавшего не было.
Поиски мужчину продолжаются уже третьи сутки. В понедельник к ним присоединились 35 человек — спасатели, полицейские и добровольцы. К операции привлекли квадрокоптер.
Отмечается, что в районе практически не ловит сотовая связь.
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