ВС РФ нанесли удар по мосту на купянском направлении, сорвав ротацию техники ВСУ

Российские военнослужащие нанесли высокоточный ракетный удар по мосту на купянском направлении СВО, тем самым сорвав ротацию боевой техники противника, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как по мосту через реку наносится ракетный удар. Затем происходит мощный взрыв, в небо поднимаются черные клубы дыма и пыли.

Бойцы ВСУ планировали перебросить живую силу и технику на переправу между Купянском и Узловым с целью окружения Купянска и попытки остановить российское наступление. Однако благодаря точному удару ВС РФ операция противника была сорвана.

Ранее российские военные взяли под контроль села Новомлынск Харьковской области и Барановка ДНР. Населенный пункт Новомлынск находится под Купянском.