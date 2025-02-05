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Минобороны РФ: освобождены Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР

Российские военные взяли под контроль села Новомлынск Харьковской области и Барановка ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке. Новомлынск находится в Купянском районе, Барановка — в Покровском районе.

Новомлынск освободили бойцы российской группировки войск «Запад», Барановку — военные из «Центральной» группы.

Российские войска продолжают брать под контроль новые территории в зоне спецоперации. Ранее оборонное ведомство РФ подтвердило взятие Нововасилевки в Покровском районе ДНР, Новоелизаветовки, деоккупацию села Николаево-Дарьино в Курской области и освобождение других населенных пунктов.

Тем временем на курском направлении разгромили колонну армии Украины, которая попыталась пойти в контрнаступление.