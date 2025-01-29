Российские военные поразили бойцов противника и технику трех механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии, которые располагались в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка ДНР.

В итоге украинская армия потеряла до 520 солдат, танк, семь боевых бронемашин, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее ВС РФ освободили село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Это произошло благодаря действиям группировки войск «Север».