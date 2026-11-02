Волосы вдруг завились и стали жесткими: какие болезни могут за этим стоять

Внезапное изменение структуры волос, появление жестких и необычно закрученных прядей может быть связано с нарушениями работы щитовидной железы, надпочечников или дефицитом важных микроэлементов, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Наиболее частой причиной подобных изменений служат эндокринные дисфункции, характер которых частично зависит от пола. Нарушения в работе щитовидной железы — гипо- и гипертиреоз — или надпочечников одинаково влияют на мужчин и женщин: дисбаланс тиреоидных гормонов ухудшает синтез кератина, провоцируя сухость, ломкость и огрубение прядей у людей обоих полов», — сказала Уланкина.

Она добавила, что у женщин одним из возможных факторов изменения структуры волос является синдром поликистозных яичников, при котором может повышаться выработка андрогенов — мужских половых гормонов. У мужчин подобный гормональный дисбаланс может быть связан с приемом анаболических препаратов или повышенной чувствительностью рецепторов к андрогенам.

«В обоих случаях этот гормональный сдвиг заставляет структуру стержней меняться в сторону жесткости, локального потемнения и хаотичного закручивания», — пояснила специалист.

Однако гормональные нарушения — не единственная возможная причина.

«Подобные трансформации также нередко вызваны истощением запасов ферритина, нехваткой цинка и витамина D, жесткими диетами, острым психоэмоциональным или длительным хроническим стрессом либо приемом гормональных контрацептивов и системных ретиноидов. В редких случаях очаговое появление кудрей связано с дерматологическими феноменами, например, с невусом курчавых волос», — отметила эксперт.

Когда идти к врачу?

Записаться на прием к специалисту необходимо тогда, когда изменение плотности и формы волос сопровождается их интенсивным выпадением, зудом, воспалением кожи головы или избыточным оволосением на теле, заявила эксперт.

«Первичную оценку проводит дерматолог или трихолог с помощью компьютерной трихоскопии, изучающей состояние устьев фолликулов и сосудистого рисунка кожи головы. При подозрении на системный дисбаланс пациента направляют к эндокринологу и для лабораторного обследования», — рассказала Уланкина.

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