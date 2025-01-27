Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 190 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

Николаево-Дарьино деоккупировали в ходе наступательных действий группировки войск «Север» ВС РФ. Российские военные также отразили две контратаки украинцев, уничтожили два танка, БТР, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

За сутки трое украинских военных сдались в плен на курском направлении.

Всего в ходе боев в Курской области уничтожены свыше 55190 бойцов ВСУ. В курской операции Киев потерял 321 танк, 184 БТР, 392 артиллерийских орудия, а также другую военную технику и вооружения.