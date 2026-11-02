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Охотники добрались до мужчины, который остался в тайге после гибели напарника

В Красноярском крае двое охотников добрались до мужчины, которого не могут эвакуировать из тайги из-за непогоды после того, как его напарник погиб от нападения медведя, сообщает ТАСС .

Охотники пришли, чтобы помочь. У мужчины есть еда и вода, он не ранен и поддерживает связь по рации.

Эвакуировать мужчину должен вертолет со спасателями, который вылетит из Хакасии.

Ранее охотник погиб после нападения медведя в Красноярском крае. Его напарник остался в лесной избушке.

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