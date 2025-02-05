Колонну спецназа ВСУ разбили дронами при попытке контрнаступления под Курском

В Курской области российские дроны разгромили колонну украинского спецназа, когда ВСУ попытались пойти в контрнаступление. Уничтожена техника из стран НАТО и личный состав противника, сообщает SHOT со ссылкой на «Народный фронт».

Среди подбитой беспилотниками техники были американские бронетранспортеры MaxxPro. Российские дроноводы также нашли замаскированный украинский танк Т-64, атаковали его и уничтожили.

Потери армии Украины в Курской области достигли 57,3 тысячи военных, сообщало Минобороны РФ 4 февраля. Российские войска продолжают операцию по освобождению территорий приграничного региона.

Ранее газета El Pais сообщала, что в Курской области стоит больше войск Украины, чем в Донбассе.

