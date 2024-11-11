El Pais: в Курской области стоит больше войск Украины, чем в Донбассе

Украина перебросила в Курскую область больше солдат ВСУ, чем на фронт в Донбассе. Задействованных в курской операции украинских бойцов также ротируют быстрее, чем воюющих на основной линии соприкосновения, сообщает Газета.ru со ссылкой на испанскую газету El Pais , которая побеседовала с украинскими военными.

«Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают», — следует из статьи.

По данным испанских журналистов, для нападения на российский регион командование ВСУ использовало «свои лучшие подразделения». В Курской области силы вторжения не испытывают нехватку личного состава, хотя украинским войскам там «не всегда хватает оружия и техники».

Кроме того, под Курском бойцов ВСУ ротируют каждые 10 дней, тогда как в занятом украинцами Курахово (ДНР) ротация происходит примерно раз в 25 дней.

Один из поговоривших с прессой украинских военных заявил, что задача вторгнувшейся армии в Курской области — «продолжать наступление».