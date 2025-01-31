Минобороны заявило о полном контроле над Нововасилевкой под Покровском

Российская армия освободила село Нововасилевка в Покровском районе ДНР. Населенный пункт взяли бойцы группировки войск «Центр», сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

Ранее ВС РФ освободили Новоелизаветоку в ДНР. До этого, с 18 по 24 января, российские силы заняли на СВО девять населенных пунктов — Тимофеевку, Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое, Шевченко, Времевку (ДНР), Новоегоровку (ЛНР) и Западное (Харьковская область).

Российское Минобороны также сообщало, что ежемесячные потери ВС Украины стабильно составляют примерно 50 тысяч бойцов. По официальной информации, суммарно из украинской армии дезертировали около 100 тысяч солдат.

Между тем газета The Guardian подтверждает «кризис дезертирства», начавшийся в украинских вооруженных силах.