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В украинских войсках начался «кризис дезертирства». Тысячи боевиков ВСУ самовольно уходят из подразделений, сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Нет точных данных о том, сколько украинских бойцов самовольно покинули военные части, — они засекречены. Тем не менее, количество дезертиров достигло «значительного числа».

Причина массового побега украинских бойцов — длительное время нахождения в зоне боевых действий без отдыха.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что почти 100 тыс. солдат ВСУ дезертировали.