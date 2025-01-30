По официальным данным, около 100 000 украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ежемесячные потери ВС Украины стабильно составляют примерно 50 тысяч бойцов.

Оборонное ведомство добавило, что страны Запада давят на Киев, чтобы власти изменили законы и снизили мобилизационный возраст с 18 до 25 лет. Такой сценарий видится Украине единственным решением, которое позволит еще на несколько месяцев сдержать «каскадное обрушение фронта» в Донбассе, уверено министерство.

28 января Минобороны России отчиталось об освобождении населенного пункта Новоелизаветовка в ДНР. Российские войска продолжают брать под контроль территории Донбасса и приближаются к Днепропетровской области, о чем писали украинские СМИ.

На Украине продолжает идти насильственный призыв в ВСУ, который в народе прозвали «бусификацией». «Бусификация» также стала словом 2024 года на Украине, заявляла коллегия словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово». Это сленговое название принудительной мобилизации, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) ловят мужчин и запихивают их в микроавтобус, который украинцы называют «бусиком» (от английского bus — автобус).