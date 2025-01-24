С 18 по 24 января российские войска освободили 9 населенных пунктов в зоне СВО. За минувшие сутки армия России взяла под полный контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко. Военные «Западной» группы взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное (Харьковская область). «Восточная» группировка также освободила Времевку в ДНР.

Российские войска продолжают операцию по уничтожению ВСУ в Курской области. В регионе воюет группировка «Север», которая за неделю уничтожила до 2300 украинских военных, 15 танков, почти 70 ББМ и 127 автомобилей противника. Среди уничтоженной техники, которую украинцы использовали в Курской области, есть американские разработки.

Оборонное ведомство добавило, что за неделю 17 украинских военнослужащих сдались в плен.