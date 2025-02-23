Российские войска освободили село Улаклы в ДНР

Эту работу провели благодаря решительному наступлению российских бойцов.

Ранее в селе Улаклы военные ВС РФ установили российский триколор. Его поставили бойцы 68-го армейского корпуса.

Также в феврале российская армия освободила Надеждинку и Новоселку в Донбассе. За неделю в зоне СВО сдались в плен 58 украинских военных.