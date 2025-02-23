Российские войска освободили село Улаклы в ДНР
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Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Эту работу провели благодаря решительному наступлению российских бойцов.
Ранее в селе Улаклы военные ВС РФ установили российский триколор. Его поставили бойцы 68-го армейского корпуса.
Также в феврале российская армия освободила Надеждинку и Новоселку в Донбассе. За неделю в зоне СВО сдались в плен 58 украинских военных.