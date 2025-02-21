Минобороны: ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в Донбассе

Армия России освободила населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке. Первый населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Север», второй — военные группы «Восток».

За неделю в зоне СВО сдались в плен 58 украинских военных. Российская ПВО также сбила два самолета МиГ-29 ВВС Украины, две управляемые авиабомбы JDAM, противокорабельную ракету «Нептун» и отразила другие воздушные атаки, предпринятые противником.

С 15 по 21 февраля российские войска нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры и электроподстанции, которые снабжали украинскую оборонную промышленность.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ перешли границу с Украиной в Курской области.