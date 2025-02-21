ВС РФ установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР

В селе Улаклы к западу от Курахова в ДНР теперь развевается российский триколор, сообщает ТАСС .

Флаг установили в населенном пункте бойцы 68-го армейского корпуса.

Опубликовано видео с места событий. В кадре запечатлены российские военнослужащие. Один из них держит в руках флаг.

Затем мужчина устанавливает триколор на сооружение.

Ранее стало известно, что ВС РФ практически зачистили от ВСУ несколько сел к западу от Курахова. Село Улаклы входило в этот список.

Между тем российская армия освободила Надеждинку и Новоселку в Донбассе. За неделю в зоне СВО сдались в плен 58 украинских военных.